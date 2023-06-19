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الأردن وإسبانيا تؤكدان على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين

الإثنين 19 يونيو 2023 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن وإسبانيا تؤكدان على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين



مدريد/سما/

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة اسبانيا، اليوم الإثنين، ضرورة مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد للسلام العادل والدائم.

جاء ذلك في بيان أردني- اسباني مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، في مدريد.

وشدد البيان على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وعلى أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واتخاذ إجراءات لضمان توفير التمويل الكافي لها.

وأكد العاهل الأردني مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أشار رئيس حكومة اسبانيا إلى دور الأردن المهم في استقرار الشرق الأوسط، والحاجة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترامه، والدور المحوري للوصاية الهاشمية

#الاردن #اسبانيا

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