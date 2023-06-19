جنين وطوباس تشيع جثامين الشهداء الخمسة

جنين/طوباس/سما/

- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظتي جنين وطوباس، مساء اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، بمشاركة آلاف المواطنين، وقد حملت جثامين الشهداء على الأكتاف وجابت شوارع المدينة.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لتمكين شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه التي ترتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، وأكدوا استمرار النضال وأن شعبنا لن يستسلم.

يذكر أن عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها اليوم أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، هم: خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، وأحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.، إضافة لإصابة نحو 100 مواطن، بعضهم بجروح حرجة، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.