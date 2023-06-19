شبان يشعلون الإطارات المطاطية شرق غزة دعمًا وإسنادًا لأهالي جنين

غزة/سما/

نظم الشباب الثائر فعالية شعبية مساء اليوم الاثنين في مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة لإسناد أهالي جنين ودعم مقاومتهم للاحتلال.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية ورفعوا أعلام فلسطين، ولافتات منددة بجريمة الاحتلال في مدينة جنين، وهتفوا للمقاومة التي تصدت للعدوان ببسالة، ما أدى لإصابة عدد من جنود الاحتلال.

وأفاد مصادر محلية بأن عشرات الشبان الثائرون تظاهروا قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة في مخيم "ملكة"، وأشعلوا الاطارات المطاطية بشكل كبير ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان.

وأصيب عدد من الشبان بالاختناق بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، تم علاجهم ميدانيًا.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفل صباح اليوم الاثنين، في عملية واسعة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، أصيب خلالها 91 مواطناً بينهم 23 بجروح خطيرة أحدهم صحفي.

فيما أصيب سبعة جنود إسرائيليين بعد استهداف عدة آليات بعبوات ناسفة، خلال انسحابها من المدينة.