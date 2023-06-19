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فولكر تورك يعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الإثنين 19 يونيو 2023 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فولكر تورك يعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة



جنيف/سما/

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن القلق البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ازدياد الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني للفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقال تورك، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، "إن التصعيد الأخير للعنف في غزة، والترحيل القسري للفلسطينيين من خلال عمليات الإخلاء وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، تستدعي حلولا قائمة على حقوق الإنسان".

وأشار إلى عدم تعاون إسرائيل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم إصدار إسرائيل منذ ثلاث سنوات أي تأشيرات تسمح بدخول المراقبين الدوليين لرصد الأوضاع والتحقق منها على الأرض، داعيا إسرائيل إلى التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ توصياته، والمشاركة البناءة مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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#فولكر تورك

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