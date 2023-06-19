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حصيلة خسائر الاحتلال خلال اقتحامه جنين: إصابة طائرة أباتشي..

الإثنين 19 يونيو 2023 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة خسائر الاحتلال خلال اقتحامه جنين: إصابة طائرة أباتشي..



جنين/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 8  من جنوده بجروح متفاوتة، خلال الاقتحام الواسع لمدينة جنين ومخيمها، اليوم الاثنين.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان صدر عنه بعد عدوانه على جنين، بأن رصاص المسلحين في جنين أصاب مروحيات الأباتشي التي شاركت في العملية العسكرية. 

وبحسب جيش الاحتلال، فإن إحدى الطائرات تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في جنين، وبعد هبوطها تم الكشف عن عدة رصاصات أصابت جناحها.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الطلقات النارية التي أصابت مروحية الأباتشي خلال الأحداث في جنين توضح تعقيد وخطورة الأحداث اليوم".

واعترف جيش الاحتلال بإعطاب 7 آليات عسكرية مصفحة له بعبوات محلية الصنع في جنين، اليوم.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أنه بعد وقوع عناصر "المظليين" في كمين محكم صباح اليوم في جنين ، اضطر الجيش الإسرائيلي للدفع بمئات المقاتلين من "ماجلان" و "جفعاتي" لإخلاء الجرحى و الآليات المتضررة.

وعرض جيش الاحتلال مشاهد للقصف الذي نفّذه طيرانه الحربي اليوم، أثناء العدوان على جنين، وذلك بعد استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وواجه جيش الاحتلال كمائن محكمة وضعتها المقاومة المسلحة في طرقات المدينة، وأدت إلى إعطاب عدد من آلياته بعبوات ناسفة. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، إن حالة الجنود الجرحى بين طفيفة ومتوسطة، مبينة أن 5 منهم يتبعون لقوات "المستعربين"، وقد أصيبوا جراء تفجير عبوة ناسفة بآليتهم العسكرية.


وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنود المصابين نقلوا إلى مستشفيي "رمبام" في حيفا و"هاعيميق" في العفولة، بطيران مروحي.


وفي تسلسل للأحداث التي بدأت منذ ساعات الفجر، وقعت آليات الاحتلال في كمائن العبوات الناسفة أثناء انسحابها من جنين، ما أدى إلى تعطلها وتعرضها لإطلاق نار كثيف من جهة المقاومين، ما استدعى تدخل الطيران الحربي لقصف المنطقة. 

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في تعليق مقتضب: "جنودنا تصرفوا بحذر، وحالة الجرحى مستقرة".

ولاحقا قال الجيش إنه سيحقق في ما حصل بجنين و"يستخلص الدروس والعبر".


من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن عناصرها في كتيبة جنين من "إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت السرايا في بيان عسكري، أن "المقاومين تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المُعدة مسبقاً بناقلة جند صهيونية في محيط أحد المنازل في الجابريات وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة".

وتابعت أن "اعتراف العدو بإصابة 7 جنود صهاينة بعضهم بجراح خطيرة هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة خلفها مجاهدونا البواسل في سرايا القدس"، على حد تعبير البيان.

#جنين

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