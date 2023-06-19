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صور: نتنياهو يتفقد جنوده المصابين في جنين

الإثنين 19 يونيو 2023 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: نتنياهو يتفقد جنوده المصابين في جنين



جنين/سما/

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الجنود الإسرائيلييين الجرحى الذين أصيبوا في كمين محكم بجنين.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن نتنياهو خلال زيارته الجنود المصابين في كمين العبوات الناسفة بجنين قوله : "لقد زرت جرحى الجيش، والمثير أنهم من جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي، جندي درزي وآخر من أصل إثيوبي وآخر جاء من أوكرانيا إلى جانب آخرين، لقد تصرفوا في الميدان لإنقاذ أصدقائهم الجنود الذين حوصروا في جنين".

ونشر الاعلام العبري، اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر فيه نقل جنود الاحتلال المصابين خلال اشتباكات جنين إلى المشافي "الإسرائيلية".

واستُشهد خمسة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأُصيب العشرات اليوم الاثنين، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

 
#جنين

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