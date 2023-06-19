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كتيبة طولكرم تستهدف حاجز "تسانعور" بالرصاص

الإثنين 19 يونيو 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة طولكرم تستهدف حاجز "تسانعور" بالرصاص



أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، اليوم الاثنين، عن استهدافها قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "تسانعور" بصليات نارية.

وقالت كتيبة طولكرم، في بلاغ عسكري: "في إطار معركة بأس الأحرار ورداً على العدوان بحق أهلنا في جنين نفذ مجاهدونا عملية اطلاق نار الساعة 4:20 عصر اليوم صوب حاحز "تسانعوز" بصليات متتالية وكثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال".

وأكدت الكتيبة، أن مجاهديها نجحوا بالوصول إلى ساحة المواجهة في جنين، وقاتلوا كتفاً بكتف مع إخوانهم فكانوا أسود النزال وأهل الميدان وأمطروا قوات الاحتلال بصليات الرصاص.

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