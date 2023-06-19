الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي الواسع على جنين

القاهرة/سما/

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في بيان له اليوم الاثنين، إن هذا العدوان على جنين يأتي استمراراً وتصعيداً للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، محملا الحكومة الإسرائيلية تبعات وتداعيات هذا العدوان الشامل وهذا التمادي المستمر بارتكاب المزيد من الجرائم، بما فيها جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

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