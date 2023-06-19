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وقفة بغزة تضامناً مع جنين

الإثنين 19 يونيو 2023 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة بغزة تضامناً مع جنين



غزة/سما/

نظم عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة تنديداً بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

واستنكر المشاركون في الوقفة، عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

وحيا المشاركون المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين، وتصديها الباسل لعدوان الاحتلال، والذي يؤكد على مواصلة شعبنا نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال شنت عدواناً كبيراً على مدينة جنين ومخيمها عقب اكتشاف مقاومين لوحدة إسرائيلية خاصة كانت تهدف إلى اعتقال شابين، وتفجير عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية ما أسفر عن إصابة 7 جنود، وشارك في العدوان 120 آلية عسكرية معززة بطائرات “أباتشي”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد خمسة فلسطينيين وجرح 100 آخرين، معظمهم من المدنيين، وهم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، والشهيد الخامس أحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

#غزة

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