الشيخ يستقبل وفداً أمريكياً برئاسة بابرا ليف

رام الله/سما/

استقبل حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، وفداً أمريكياً برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الامريكية السيدة باربرا ليف.



وقال الشيخ في تغريدة:" طالبت الوفد الامريكي بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاجراءات الاحادية كافة، والالتزام بمخرجات العقبة وشرم الشيخ التي لم تعد قائمة في ظل التنصل الاسرائيلي منها،

وطالب الشيخ أيضا الادارة الامريكية بالتحرك الفعلي في إطلاق مبادرة سياسية تجبر الطرفين بالوفاء بالتزاماتهما للحفاظ على حل الدولتين. ابتداءً بوقف الاقتحامات العسكرية الاسرائيلية لمناطق الضفة الغربية وسفك دماء الفلسطينيين.

وأضاف أنه "لا يمكن الاستمرار بعقد المؤتمرات الخماسية إن لم يكن هناك تطور فعلي وايجابي ملموس على ارض الواقع.



وابلغ الشيخ السيدة ليف ان القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا هاما وستتخذ قرارات واجراءات ردا على القرارات الاسرائيلية وتصعيدها.



بدورها عبرت السيدة باربرا عن قلق الادارة الامريكية من الوضع الامني، وتحدثت عن الجهود الامريكية المبذولة والاتصالات المكثفة التي يتم اجراؤها للتهدئة، وطالبت الطرفين بالعودة الى المسار التفاوضي وأنها ستقوم بالتشاور مع الطرفان في خلال فترة زيارتها.



وقد حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني المستشار د. مجدي الخالدي. ومن الجانب الامريكي نائب مساعد وزير الخارجية السيد اندرو ميلير.