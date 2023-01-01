سرايا القدس: العمل العسكري بالضفة لن يتوقف وعلى العدو أن ينتظر المزيد

غزة/سما/

قال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، أن الفعل البطولي لأبطال سرايا القدس في كتيبة جنين صباح اليوم، يعكس العجز الصهيوني أمام حجم الإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح وطريق الجهاد حتى دحر الاحتلال عن فلسطين الطاهرة من بحرها إلى نهرها.

وأضاف أبو حمزة في تصريح صحفي عبر "تلغرام"، اليوم الاثنين، إن هذه الملحمة البطولية التي سطرها مقاتلونا ضد العدوان الغاشم هي الامتداد الطبيعي لوفاء مجاهدينا الأبطال لقادة العمل العسكري في الضفة الأبية، وفي مقدمتهم الشهيد القائد الكبير طارق عز الدين ورفاقه المجاهدين.

وزفت سرايا القدس- كتيبة جنين شهيديها المقاتلين المشتبكين، الشهيد المقدام قسام أبو سرية والشهيد المقدام قيس جبارين، اللذين استشهدا مدافعين عن أرض مخيم جنين في الملحمة البطولية، التي سطرها فرسان سرايا القدس في عملية "بأس الأحرار"، حيث أوقعت جيش الاحتلال في كمين محكم حقق إصابات مباشرة في عديد الجيش وآلياته المتوغلة.

وتابع المتحدث باسم السرايا: "سنبقى بإذن الله حراس الأرض المباركة فلسطين، وذروة سنام جهادها، والسهم المُتَّقد غضباً في صدر الاحتلال".

وشدد أبو حمزة على أن "العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف، ولن تكون عملية "بأس الأحرار" آخر جهادنا".

ووجّه تهديدًا للاحتلال "الإسرائيلي": "على العدو أن ينتظر المزيد طالما استمرت سياسة الاغتيالات وانتهاك حرمة الأسرى والمسرى والمقدسات".