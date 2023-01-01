وفـد الجهـاد الإسلامـي بقيـادة النخـالـة يلتـقـي وزيـر الخـارجيـة الإيـرانـي

طهران/سما/

وفـد الجهـاد الإسلامـي بقيـادة الأميـن العـام القائد النخـالـة يلتـقـي وزيـر الخـارجيـة الإيـرانـي



التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي المتواجد في طهران بقيادة الأمين العام القائد زياد النخالة، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.



وهنّأ اللهيان، قيادة حركة الجهاد بالانتصار الأخير في حرب الأيام الخمسة في غزة مشيدا بالدور الفعال لوحدة فصائل المقاومة في هذا الانتصار.



واعتبر عبد اللهيان قضية فلسطين بأنها القضية المحورية للعالم الإسلامي، وأكد دعم إيران لقضية فلسطين والقدس ودعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.



واعتبر عبداللهيان أن الكيان الصهيوني العنصري هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، ودعا إلى تحرك منسق وفعال للدول والحكومات الإسلامية لوقف جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين المضطهدين وحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.



و أشار إلى دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية، منوها إلى أنه في فكر الشهيد سليماني وجهوده المخلصة، تقوية التضامن بين الدول الإسلامية، وإزالة تهديد الكيان الصهيوني من الأمة الإسلامية، ومواجهة الهيمنة الأمريكية عليها، كانت تعتبر من الأولويات الرئيسية، وفي حالة فلسطين، كما جاء في تصريحات قائد الثورة الاسلامية، ملأ الشهيد سليماني أيادي المقاومة الفلسطينية حرفيا امام الكيان المعتدي المدجج بالسلاح والمدعوم بالكامل من امريكا والغرب.



من جانبه عرض الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في هذا الاجتماع، تقييمه للمستجدات في فلسطين والأراضي المحتلة، وأكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية في أفضل الظروف من حيث الاستعداد ووحدة العمل ضد الكيان الصهيوني وقادرة على الوقوف بدعم حازم من الشعب الفلسطيني ضد أي نوع من العدوان الغاصب وتحقيق انتصارات عظيمة.