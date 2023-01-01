"كمين المقاومة" في جنين يشعل مواقع التواصل (شاهد)

احتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بالكمين الذي نصبه المقاومون في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي أوقع إصابات بين جنود الاحتلال، وأعطب آليات عسكرية.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، فجر الاثنين، واشتبكت مع مقاومين، في مواجهات أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، غير أن المقاومة نصبت كمينا في المدينة، فاجأ قوات الاحتلال، حيث أصيب سبعة جنود بحسب ما أعلن جيش الاحتلال.وأعطبت عبوة ناسفة آليات للاحتلال، الأمر الذي اعتبره مراقبون تطورا نوعيا للمقاومة في الضفة المحتلة.وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر انفجار العبوة الناسفة بآليات الاحتلال، إلى جانب مقاطع لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي المروحيات المقاتلة في القصف لأول مرة منذ قرابة الـ20 عاما في الضفة.