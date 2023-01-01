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عرنكي يدين جريمة الاحتلال في جنين

الإثنين 19 يونيو 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرنكي يدين جريمة الاحتلال في جنين



جنين/سما/

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين، فيصل عرنكي، العدوان الاسرائيلي على مدنية جنين، واعتبره امتدادا للجرائم المستمرة والممنهجة التي يتعرض لها شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

وقال عرنكي في بيان له، اليوم الاثنين، إن اسرائيل تنفذ جريمة حرب جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم التي تستهدف بها كافة مناحي الحياة، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن الاستهداف المباشر لسيارات الاسعاف ومنعها من نقل المصابين، والاعتداء على الصحفيين، مضيفا ان الاحتلال استخدم الطائرات الحربية والصواريخ على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، ووقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وأن تتحمل الأطراف الدولية كافة مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية في وقف العدوان على أبناء شعبنا، وإجبار اسرائيل على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء الاحتلال.

#جنين

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