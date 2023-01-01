وقفة في نابلس للتنديد بجريمة الاحتلال في جنين

جنين/سما/

شارك عشرات المواطنين، وممثلو الفصائل والمؤسسات المختلفة، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية ومسيرة منددة بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وأدت إلى استشهاد أربعة شبان وإصابة العشرات.

وحمل المشاركون خلال الوقفة والمسيرة، اللتين دعت إليهما لجنة التنسيق الفصائلي، على دوار الشهداء وسط المدينة، الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال.

وفي كلمة فصائل العمل الوطني، دعا أمين سر حركة فتح إقليم نابلس محمد حمدان، إلى الانتصار للدم الذي ينزف من بقاع الوطن، ولجنين ومخيمها التي دائما كانت تناصر القضايا الوطنية.

وطالب كتائب العمل الوطني والتشكيلات العسكرية بمقدمتها شهداء الأقصى بأن ترد على عدوان الاحتلال الذي يحاول أن يجبرنا على رفع الراية البيضاء، مؤكدا أنه لن يكسر جبروتنا ولن ترهبنا آلة الحرب الاحتلالية والبطش.

وتالع: ذاهبون بكل الاتجاهات التي من شأنها أن تردع العدوان وجرائم المستوطنين، مطالبا بضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال الذي يعتاش على دم الشعب الفلسطيني.

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