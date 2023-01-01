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وينسلاند: قلقون من قرار "إسرائيل" تسريع الاستيطان في الضفة

الإثنين 19 يونيو 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند: قلقون من قرار "إسرائيل" تسريع الاستيطان في الضفة



نيويورك/سما/

 أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه من قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع إجراءات التخطيط الاستيطاني، التي من المتوقع أن تسرّع التوسع الاستيطاني.

وقال وينسلاند في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، "أشعر بالقلق من التوسع المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة استيطانية من السلطات الإسرائيلية".

وأكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي.

وحث وينسلاند حكومة إسرائيل على وقف مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التباعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخاطر بزعزعة استقرار وضع شديد التوتر على أرض الواقع.

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#تور وينسلاند

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