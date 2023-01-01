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البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين

الإثنين 19 يونيو 2023 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين



القاهرة/سما/

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي الدموي على مدينة جنين ومخيمها الذي وقع صباح اليوم، وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح بينهم حالات خطيرة.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له، اليوم الإثنين، ما يحدث في جنين تصعيدا عسكريا ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، محملاً حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث.

وندد بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين التي تحرض على العنف والقتل، معتبرًا أن عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وقال: إن الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأميركية، إلى الخروج عن صمتها، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

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#البرلمان العربي #العدوان الاسرائيلي #جنين

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