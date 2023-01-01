إدانات عربية ودولية للعدوان الإسرائيلي على جنين

رام الله / سما /

دانت كل مصر والأردن وتركيا، اليوم الإثنين الاعتداء الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وما واكب ذلك من "عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن "رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".

وحذرت من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن "مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة".

من جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، من "استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها".

ودعا المجالي إلى "وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأكد موقف الأردن "الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد".

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي "بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان"، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" عدوان الاحتلال على جنين.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين بشدة مقتل فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة عدد كبير آخر في اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت "نجدد دعوتنا للحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال غير المقبولة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والتي من شأنها أن تؤدي إلى دوامة عنف".

وأسفرت العدوان الإسرائيلي على جنين، اليوم الإثنين، عن استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم فتى (15 عاما)، وإصابة أكثر من 62 شخصا بينهم حالات حرجة وخطيرة.