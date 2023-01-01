رام الله: وقفة تنديدا بجريمة الاحتلال في جنين ومخيمها

رام الله / سما /

شارك العشرات من أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الإثنين، في وقفة منددة بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وإسنادًا للأسرى داخل السجون.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم لمواجهة العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر: "إننا نقف اليوم رفضًا واحتجاجا على الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والتي تستهدف البشر والشجر والحجر، وما يجري في جنين ومخيمها لا يقل عما يجري في القدس من سياسة التطهير العرقي، ومحاولة التهجير، ولا يقل عن الحرب العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، بهدف كسر إرادته وعزيمته".

وأكد أن المجزرة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الفاشية اليوم في جنين تأكيد وترجمة لإجراءاته الذاهبة باتجاه تكريس سياسة الأمر الواقع، وضم الضفة وتحويلها إلى كانتونات منفصلة ومعازل، مشددًا على أن هذا المحتل واهم باعتقاده أن جرائمه المتواصلة التي يرتكبها، واستهداف الأسرى داخل السجون والتضييق عليهم، يمكنه كسر عزيمة شعبنا المصمم على الخلاص، وإنهاء سياسة الفصل العنصري، والترحيل، وتهجير الشعب.

بدوره، دعا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها ضد أبناء شعبنا، وأرضه ومقدساته، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية في ظل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا، لمواجهة هذا المحتل الغاشم.

وكان قد استُشهد أربعة مواطنين بينهم طفل، وهم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، إضافة إلى إصابة 45 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.