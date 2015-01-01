مدير يطرد موظفًا لقضائه 22 ساعة في الحمام خلال 10 أيام عمل

وكالات / سما /

أفادت وسائل الإعلام الصينية مؤخرًا بحالة غريبة لموظف يُدعى "وانج" الذى قاضى صاحب العمل بتهمة الفصل غير المشروع بعد طرده لقضاء الكثير من الوقت فى المرحاض خلال ساعات العمل، وذلك بعد الخضوع لعملية جراحية حساسة، استمر الرجل فى الشعور بالألم وعدم الراحة، لذلك بدأ يقضى من 3 إلى 6 ساعات فى المرحاض كل يوم.

ويدعى صاحب العمل السابق لـ"وانج"، أنه خلال فترة 10 أيام، أخذ ما مجموعه 22 استراحة فى الحمام، والتى استمرت ما بين 47 دقيقة و6 ساعات، ونقلاً عن الأحكام الواردة فى دليل الموظفين المتعلقة بالتأخير وترك العمل مبكرًا والغياب المصرح به، أنهت الشركة - التى لم تذكر اسمها - من تيانجين، توظيف وانج، بحسب موقع odditycentral.

خضع "وانج" للجراحة فى ديسمبر 2014، وادعى صاحب العمل أنه بدأ فى أخذ فترات راحة طويلة غير معتادة فى الحمام بعد عودته إلى العمل فى يوليو 2015، وهو أمر قضى عدة ساعات فى مرحاض المكتب.

3 فترات راحة يومية

بعد أن قام "وانج" بالمراقبة بين 7 سبتمبر و17 سبتمبر 2015، وخلال هذه الفترة كان يأخذ على الأقل 3 فترات راحة طويلة فى الحمام يوميًا، لذا قررت الشركة إنهاء عمله.

فى أكتوبر 2015، سعى السيد وانغ إلى التحكيم لاستعادة منصبه مع الشركة، ودخل الطرفان فى معركة قانونية طويلة انتهت هذا العام، عندما قضت محكمة تيانجين العليا بأن فواصل الحمام الخاصة بالرجل لم تكن معقولة والاحتياجات الفسيولوجية العادية، ولذلك لم يسترد "وانغ" وظيفته.

حصلت هذه القصة على مزيج من الردود عبر الإنترنت، حيث دافع بعض الأشخاص عن الموظف لكونه يعانى من حالة طبية خطيرة، وادعى آخرون أن فترات الراحة التى حصل عليها كانت مبررة بسبب الجراحة التى أجراها.