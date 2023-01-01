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"فدا": حكومة الاحتلال تواصل حربها المفتوحة على شعبنا

الإثنين 19 يونيو 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها المفتوحة على شعبنا، وآخرها الجريمة التي اقترفتها اليوم الاثنين في مدينة جنين ومخيمها، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وقرار تسريع الاستيطان في الضفة.

وأضاف "فدا" في بيان صحفي، إن ما جرى في مدينة ومخيم جنين أشبه بحرب واسعة تشنها إسرائيل على دولة قائمة بذاتها، وهذا يمثل "استخداما للقوة المفرطة وغير المتكافئة وجريمة حرب" حسب توصيف اتفاقيات ومبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي والانساني، الأمر الذي يستدعي تحركا سريعا من المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة تل أبيب على جريمتها، وإدانة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابع لها.

وأكد "فدا" أن هذا المشهد ومثله الكثير من جرائم الحرب التي تنفذها إسرائيل يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وفي القدس وضواحيها، واعتداءات المستوطنين المتكررة على المسجد الأقصى، وقرارات بناء المزيد من المستوطنات، واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، يستدعي توفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#فدا #الاحتلال #جنين

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