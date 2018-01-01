طبيب من غزة يجري عمليتين معقدتين بمساعدة طبيب من كوريا الجنوبية

غزة / سما /

أجرى رئيس قسم الحروق و جراحة التجميل في مجمع ناصر الطبي د.أحمد المغربي بمساعدة د.هونغ من كوريا الجنوبية عمليتين نوعيتين ذات مهارة عالية لمريضين يعانيان من تقرحات ناتجة عن عمليات سابقة.

بدوره أوضح المغربي أن المريضين أحدهما يبلغ 25 عام و الآخر 32 لديهما تقرحات مزمنة ناتجة عن جراحات سابقة في الكاحل الأيسر للمريض الأول و في القدم اليسرى للمريض الثاني.

وقال المغربي إنه قام بترميم للجروح المتقرحة من خلال عمل سديلة حرة ( جراحة مجهرية ) تجرى تحت المايكروسكوب خاص بهذا النوع من العمليات ولكن نظرا لعدم توفر هذا الجهاز داخل المجمع بفعل قلة الإمكانات الطبية التي تعاني منها مستشفيات القطاع بفعل الحصار تم استخدام مكبر رؤية عادي .

وأشار المغربي إلى أن هذه العملية قام بإجراءها لأول مرة في قطاع غزة كانت في مستشفى غزة الأوروبي في العام 2018 و أنه الآن قام بتكرارها في مجمع ناصر الطبي.

وأكد المغربي أن نسبة نجاح كانت 100٪ في العمليتين بفضل الله و المريضين الآن في مرحلة استكمال العلاج في القسم على أن يغادرا المستشفى في القريب العاجل .

وتوجه المغربي بالشكر للجراح هونغ و لأطباء و تمريض قسم الحروق و أطباء بلا حدود و تمريض قسم الكسور المعقدة على جهودهم المبذولة في إنجاح هذه الجراحة النوعية ، متمنيا الشفاء التام للمريضين.