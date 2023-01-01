الأردن يدين عدوان الاحتلال على جنين ويحذر من استمرار دوامة العنف

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وآخره العدوان على مدينة جنين، اليوم الإثنين، محذرة من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد موقف بلاده الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوّض مساعي خفض التصعيد.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة كافة.