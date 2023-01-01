أضرار الإكثار من تناول اللحوم في عيد الأضحى كبيرة

وكالات / سما /

يُحذر جميعُ العاملين في الشأن الصحي، كما جميعُ الدراسات العلمية، من أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، منها: أمراض القلب والشرايين، أمراض الكلى، السرطان، وغيرها.

- الخمول وتعب الجسم

ربما سوف تتفاجأين إذا علمت أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم، سوف يتسبب بالتعب والخمول لديك.. ولأن البروتين يبقى طويلاً في المعدة قبل هضمه؛ فإنه لن يمنحك ما تحتاجينه من دفعة فورية، كما تفعل الكربوهيدرات؛ مما يؤدي إلى شعورك بالتعب والخمول.

- رفع مستوى الكوليسترول الضارّ

أشارت الأبحاث العلمية إلى أن الإكثار من تناول اللحوم، يَزيد من نسبة الكوليسترول الضارّ LDL في الجسم؛ مما يَزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. ربما يهمك الإطلاع على علاج الكولسترول.

- زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب

تحتوي اللحوم على العديد من الدهون المشبعة لاسيما لحم الضأن؛ مما قد يؤثر على صحة القلب ويولّد مشاكل قلبية.. أما الذين يتناولون اللحوم المخزنة (أيْ اللحوم المجمدة) بوفرة على عيد الأضحى؛ فبذلك سوف يتعرّضون لمشاكل في القلب.

- تعريض الجسم لزيادة حدوث الالتهابات

ذكرت بعض الدراسات العلمية، أن الدهون المشبّعة في اللحوم، بإمكانها زيادة الالتهابات في الجسم.. ناهيكِ عن أن اللحوم فقيرة بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات.

- احتمال تشكل حصوات الكلى

إن تناول البروتين المفرط، يؤثر سلباً على الكلى.. تحديداً، البروتينات من المصادر الحيوانية المليئة بمركّبات تسمى البيورينات، والتي تتحلل إلى حمض البوليك، الذي يَزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

- زيادة فرص الإصابة بالإمساك

إن الإكثار من تناول اللحوم في عيد الأضحى، يمكن أن يَزيد من مشكلة الإمساك؛ كونَ اللحوم خالية من الألياف الغذائية، والتي هي متوفرة بوفرة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.. علماً بأن أبرز أسباب الإمساك، هو افتقار الطعام إلى الألياف.

- اكتساب المزيد من الوزن

إذا تمَّ تناول البروتينات أكثر مما يحتاجه الجسم لبناء العضلات؛ فسوف يعمل الجسم على تخزينه على شكل دهون.. وبذلك سوف تكتسبين المزيد من الكيلوغرامات.

- رفع خطر الإصابة بمرض السرطان

تؤكد الدراسات، أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء، قد يَزيد من إمكانية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. وأن تناول أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع، يمكن أن يَزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

- الإصابة بداء النقرس

يشير الأطباء واختصاصيو التغذية، إلى أنَّ استهلاك كميات كبيرة من اللحوم، يؤدي إلى رفع مستوى حمض اليوريك في الجسم؛ مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وداء النقرس. قد يهمك الإطلاع على علاج النقرس بالأعشاب.