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5 علامات تشير إلى أن جسمك ليس بصحة جيدة

الإثنين 19 يونيو 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 علامات تشير إلى أن جسمك ليس بصحة جيدة



وكالات / سما /

وفقًا لبحث نُشر في Journal Medical News Today ، عرّف الخبراء مصطلح "صحي" على أنه لا يشمل الصحة الجسدية فحسب، بل يشمل أيضًا الحس العقلي والعاطفي والشعور العام بالعافية.

سيتم اعتبار الشخص الذي يتحقق من جميع المعايير يتمتع بصحة جيدة، إذا لم تكن بصحة جيدة كما كنت تعتقد ، فسوف يظهر لك جسمك علامات واضحة.

تشخر أثناء النوم

قد يبدو الشخير طبيعيًا ولكنه يشير إلى حالات كامنة محتملة مثل توقف التنفس أثناء النوم والوزن الزائد وأمراض القلب والارتجاع المعدي المريئي والسكتة الدماغية. 

لديك مشكلة في البثور وحب الشباب

تعتبر البثور وحب الشباب من المؤشرات الرئيسية على نمط الحياة غير الصحي للأمراض، قد يكون بسبب مشاكل هرمونية، قد يكون بسبب الاستهلاك الزائد للزيوت أو حتى الإجهاد.

عيونك صفراء

يجب أن يكون الجزء الأبيض من عينيك أبيض، إذا لم تكن كذلك ، فقد يشير ذلك إلى مشاكل متعلقة بالمرارة والكبد والبنكرياس والقناة الصفراوية. 

أظافرك هشة وصفراء

إذا كنت مدمنًا على السجائر، فقد تتحول أظافرك إلى لون مختلف وتتحول أيضًا إلى هش، يمكن أن يكون أيضا بسبب أوجه القصور، علاوة على ذلك، فإن التدخين لا يعني صحة جيدة.

لديك آلام في المعدة

خروج الغازات أمر طبيعي ولكنه ليس طبيعياً عندما يحدث بشكل مفرط. يمكن أن تكون حالات صحية مثل عدم تحمل اللاكتوز أو القولون العصبي أو الداء البطني. 

#الجسم #الصحة #الصحة الجسدية #النوم #الاكل

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