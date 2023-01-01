كيفية إنشاء قناة بث على إنستجرام بهواتف iOS و أندرويد

وكالات / سما /

نشر إنستجرام ميزة قنوات البث على مستوى العالم، حيث يمكن للمبدعين أو المستخدمين استخدام الميزة لإرسال رسائل إلى متابعيهم، ويمكن للمشاركين في قناة البث الرد عليهم أو التصويت في استطلاعات الرأي، لكن لا يمكنهم الرد على المسؤول أو المنشئ. يمكن للمستخدمين نشر الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت مع الرسائل النصية.

قنوات البث: كيف تعمل

بمجرد أن يبدأ المنشئ قناة بث على انستجرام، سيتلقى متابعوه إشعارًا يدعوه للانضمام، ويمكن لأي شخص عرض محتوى القناة، ولكن فقط المتابعين الذين ينضمون إلى القناة سيتلقون إشعارات عند نشر رسائل جديدة، عندما ترسل الرسالة الأولى في قناة البث الخاصة بك ، سيتلقى جميع متابعيك إشعارًا بدعوتهم للانضمام إلى القناة.

إليك كيفية إنشاء قناة انستجرام Broadcast على أجهزة iOS و أندرويد:-

1. اضغط على إرسال أو ماسنجر أعلى يمين الخلاصة.

2. اضغط في أعلى اليمين.

3. انقر فوق إنشاء قناة بث.

- أدخل اسم القناة.

- اختر جمهورًا لقناتك.

- اختر موعد انتهاء قناتك.

- اختر إظهار قناتك على ملفك الشخصي.

4. اضغط على إنشاء قناة بث في الأسفل.

5. يمكنك العثور على قنوات البث الخاصة بك في تطبيق انستجرام من خلال النقر على إرسال أو ماسنجر في أعلى اليمين ، ثم النقر على القنوات في الأعلى.

6. ادعُ الآخرين للانضمام إلى قناتك

هناك عدة طرق لدعوة الأشخاص للانضمام إلى قناة البث الخاصة بك.

- يمكنك أيضًا دعوة الأشخاص للانضمام عن طريق:

- مشاركة رابط دعوة إلى قناتك: لا يمكن إيقاف تشغيل رابط الدعوة إلى قناة البث الخاصة بك. ومع ذلك ، يمكنك إعادة تعيينه لإنشاء ارتباط جديد في أي وقت.

- إضافة القناة إلى قصصك: بصفتك منشئ قناة بث ، يمكنك مشاركة قناتك بقصة.