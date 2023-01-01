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فتح: شعبنا لن يرفع الراية البيضاء وسيتصدى لعدوان الاحتلال الهمجيّ

الإثنين 19 يونيو 2023 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: شعبنا لن يرفع الراية البيضاء وسيتصدى لعدوان الاحتلال الهمجيّ



رام الله / سما /

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ شعبنا لن يستسلم، ولن يرفع الراية البيضاء أمام عدوان الاحتلال الهمجيّ، مضيفة أنّ هذا العدوان الممنهج، الذي يرافقه صمت دولي مطبق لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على دحر الاحتلال، ومقاومته بالوسائل كافة، حتى انتزاع حقوقه الوطنيّة، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت حركة (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الإثنين، شهداء مخيّم جنين الذين استُشهدوا بعد إصابتهم بنيران جيش الاحتلال خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مؤكدة أن محاولات إرهاب شعبنا التي تمارسها حكومة حسم الصراع لن تثنيه عن مواصلة نضاله الوطنيّ.

ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، عبر إلزام حكومة الاحتلال بوقف عدوانها المتواصل على شعبنا، مردفة أن التحذيرات المستمرّة من تأزم الأوضاع في فلسطين تحث هذا المجتمع على ممارسة دوره الطبيعي.

#فتح #الاحتلال #جنين

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