شباب رفح يحسم أهم ملفات الموسم القادم

غزة / سما /

حسم نادي شباب رفح أحد الملفات المهمة لفريق كرة القدم تحضيراً للموسم الجديد 2023-2024.

وكشف شباب رفح أن حارس الفريق عبد الله شقفة سيخوض الموسم القادم مع الزعيم بشكل رسمي وعدم السفر والالتحاق بفريقه الجديد مركز بلاطة.

وتوصل شباب رفح والحارس شقفة لهذا الاتفاق بعد تعثر سفره وتأخير إصدار تصريح الوصول للضفة الغربية عبر معبر بيت حانون.

وكان مركز بلاطة أعلن قبل أيام عن التعاقد رسمياً مع الحارس شقفة للظهور في دوري المحترفين، قبل أن يتم فسخ العقد بين الأطراف ويعود شقفة على ملاك الزعيم.

ويخوض شقفة منذ أيام فترة الإعداد برفقة لاعبي شباب رفح تحضيراً لخوض منافسات كأس غزة ااذي ينطلق في العشرين من يوليو القادم.