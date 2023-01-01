اتحاد الشجاعية يكشف عن 4 صفقات و 4 مغادرين

غزة / سما /

كشف اتحاد الشجاعية عن صفقاته الجديدة في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024 الذي يبدأ ببطولة الكأس يوم العشرين من يوليو القادم.

وأعلن الشجاعية عن التعاقد مع المهاجمين، أحمد الغزالي وغسان أبو عودة، ولاعب خط الوسط، فراس الأسمر، والظهير الأيسر أحمد أبو شربي.

وكان قد رحل عن الشجاعية 4 لاعبين هم: محمود سلمي، ثائر أبو عبيدة، مصطفى حسب الله، ويسار الصباحين.

وبدأ الشجاعية أمس، فترة الإعداد لفريق كرة القدم بقيادة المدير الفني هيثم حجاج الذي نال ثقة مجلس الإدارة التجديد لموسم آخر.

ويتطلع الشجاعية للمحافظة على شخصية المنافس على ألقاب الموسم القادم بعد أن حلً وصيفاً في الموسم قبل الماضي، وثالثاً في الموسم الماضي على جدول ترتيب الدوري الممتاز.