الفدائي الأولمبي يشارك في بطولة عربية جديدة

رام الله / سما /

تُسحب اليوم الإثنين، قرعة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 2 حتى 14 يوليو/ تموز المقبل.

وتشارك في المسابقة 8 منتخبات هي: الجزائر (المستضيف)، فلسطين، السعودية، السودان، سوريا، عمان، لبنان، وموريتانيا.

وأفاد الاتحاد العربي لكرة القدم، أن المنتخبات المشاركة في القرعة ستوزع على مجموعتين بحسب التصنيف الدولي، حيث تترأس الجزائر (المستضيف) المجموعة A، وتترأس السعودية (الأعلى تصنيفا) المجموعة B.

ويضم المستوى الثاني، منتخبي عمان وسوريا. وجاء منتخبنا الوطني الأولمبي في التصنيف الثالث رفقة المنتخب اللبناني، أما المستوى الرابع، فحلّ به منتخبا موريتانيا والسودان.