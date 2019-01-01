فيديو.. إسبانيا تتوج بدوري الأمم الأوروبية بركلات الجزاء

وكالات / سما /

توّج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ اللا روخا بفوزه بركلات الجزاء الترجيحية على منتخب كرواتيا العنيد بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت المباراة متكائفة بين المنتخبين حيث حاول كلا الفريقين خطف هدف التتويج باللقب، ولكن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي لنصل إلى الأشواط الإضافية.

واستمرت محاولات منتخبي إسبانيا وكرواتيا في الأشواط الإضافية لخطف هدف الفوز، ولكن دفاعات الفريقين وقفت سداً منيعاً ليصل المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية.

وأهدر ماير لاعب منتخب كرواتيا ركلة منتخب بلاده الرابعة وكان يحتاج منتخب إسبانيا لتسجيل الركلة الأخيرة للفوز بالبطولة، ولكن العارضة منعت كرة مدافع مانشستر سيتي، إيميرك لابورت، من دخول المرمى.

ولكن لم يستمر الأمر طويلاً بعد إهدار مهاجم كرواتيا للركلة السادسة، واستطاع نجم ريال مدريد، داني كارفاخال، من تسجيل الركلة ليتوج المنتخب بالبطولة الأوروبية.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا هو ثالث منتخب يتوج باللقب بعد منتخبي البرتغال في عام 2019، وفرنسا في عام 2021.