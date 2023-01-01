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برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي لضم فيتور روكي

الإثنين 19 يونيو 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي لضم فيتور روكي



وكالات / سما /

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع فيتور روكي، مع نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، حسب المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن البارسا وأتلتيكو اتفقا على صيغة الصفقة، التي سينتقل بموجبها المهاجم إلى النادي الكتالوني، مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة لحوافز ومتغيرات وإضافات تصل قيمتها إلى 10 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تغلق الصفقة بشكل رسمي بين الطرفين، في نهاية الأسبوع المقبل، لينضم اللاعب، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، لفريق ملعب الكامب نو بعقد يبقى بموجبه حتى يونيو 2028 في البلوجرانا.

ويدفع برشلونة قيمة الصفقة للنادي البرازيلي على ثلاثة سنوات، على أن يضع البارسا بنداً لحماية اللاعب من الأندية الأخرى، بشرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو.

وستتحدد قيمة المتغيرات بناء على الأهداف التي سيحققها اللاعب مع برشلونة خلال مدة عقده المنتظرة مع النادي، والتي تبلغ خمس سنوات.

وقاد أليكساندر ماتوس، المدير التنفيذي للنادي البرازيلي، المفاوضات مع برشلونة، ويخطط للسفر إلى البرازيل يوم غد، بعدما وضع المفاوضات بين الطرفين على الطريق الصحيح.

#برشلونة #فيتور روكي #أتلتيكو بارانينسي

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