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بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

الإثنين 19 يونيو 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي



وكالات / سما /

أصبح نادي بايرن ميونخ الألماني على مقربة من التعاقد مع نجم نظيره الإنجليزي، مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب المعلومات التي أوردتها شبكة سكاي ألمانيا.

وأوضحت الشبكة المذكورة أن البايرن بات في مفاوضات متقدمة للغاية من أجل التعاقد مع الظهير الإنجليزي كايل ووكر، لترميم كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل في الموسم القادم.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة جيدة، وما يساعد على وصول الصفقة لبر الأمان رغبة ووكر وتحمسه للانتقال وتقمص ألوان العملاق البافاري في السنوات المقبلة.

وتحرك توخيل بنفسه وتحدث مع ووكر من أجل إقناعه بفكرة اللعب للبايرن، ونجح في سعيه بالفعل، ورغم ذلك تفيد الشبكة الألمانية بعدم وجود أي اتفاق بين الناديين حتى الآن.

وشددت سكاي ألمانيا على وجود حالة من التفاؤل بين كل الأطراف المعنية من أجل غلق الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة، لينضم ووكر لبايرن ميونخ في الصيف الجاري، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية حتى الآن.

#بايرن ميونخ #مانشستر سيتي

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