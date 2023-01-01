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فلورنتينو بيريز : خوسيلو سيكون آخر صفقات ريال مدريد الصيفية!

الإثنين 19 يونيو 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلورنتينو بيريز : خوسيلو سيكون آخر صفقات ريال مدريد الصيفية!



وكالات / سما /

صرح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أن المهاجم خوسيلو سيكون آخر صفقات المرينجي هذا الصيف في إشارة واضحة لعدم تعاقد الريال مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وعاد اسم كيليان مبابي بقوة للانتقال إلى ريال مدريد خاصةً بعد تأكيده على أن الموسم القادم سيكون الأخير له في عقده مع النادي الباريسي.

وخرجت بعض التقارير الصحفية التي أكدت رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، ولكن خرج اللاعب نفسه لنفي تلك الأخبار، مؤكداً على إلتزامه بعقده مع باريس الذي سينتهي في الصيف المقبل.

ولمّح مبابي في تصريحات صحفية أنه قد تتغير الأمور في باريس ويقوم بتمديد عقده الذي سينتهي في الموسم المقبل، ليخرج بعدها فلورنتينو بيريز ليحسم الجدل حول مستقبل مبابي بأن خوسيلو سيكون آخر صفقات الريال هذا الصيف.

وتعاقد ريال مدريد حتى الآن مع فران جارسيا الظهير الأيسر بالإضافة إلى عودة إبراهيم دياز من إعارته، بالإضافة إلى إعلان فلورنتينو بيريز عن تعاقده مع خوسيلو في الأسبوع المقبل.

وتحدث فلورنتينو بيريز أثناء رده على بعض جماهير ريال مدريد قائلاً أن خوسيلو سيوقع مع النادي الأسبوع المقبل، حيث أكد الرئيس أنه سيكون آخر صفقات المرينجي هذا الصيف.

#فلورنتينو بيريز #خوسيلو #ريال مدريد #مبابي

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