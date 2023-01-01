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الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال عدوانه على جنين ومخيمها

الإثنين 19 يونيو 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الصحفيين خلال عملهم في تغطية العدوان على مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد الزميل الصحفي حافظ أبو صبرا ، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبته عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين، ما أدى إلى تضررها.

وأضاف ان قوات الاحتلال استهدفت الزميل الصحفي في قناة الغد حازم ناصر بإطلاق النار باتجاهه، وما زالت تحاصره في محيط مخيم جنين.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم 9 بحالة الخطر.

#جنين #الاحتلال #الصحفيين

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