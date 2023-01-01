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مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين

الإثنين 19 يونيو 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين



رام الله / سما /

 أدانت مصر، اليوم الإثنين، الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 31 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع جميع أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.

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