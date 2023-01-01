رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- عودة الانقلاب على الجهاز القضائي

- هبوط كبير في البورصة عقب تصريح نتنياهو حول الانقلاب

- استعداد الجهاز السياسي لانتخابات نقابة المحامين

- شتائم بين وزيرتين بحكومة نتنياهو

* "معاريف":

- يسنون السيوف: نتنياهو يعلن نيته العودة إلى القوانين من جانب واحد

- قادة الاحتجاج يستعدون لاتخاذ خطوات متطرفة

- البورصة ترد بعصبية بعد تصريح نتنياهو

- وزير يصف محافظ بنك إسرائيل بأنه وحش ويجب "دحرجته على درج البنك"

- الإعلان عن إقرار بناء 4500 وحدة استيطانية

- السلطة الفلسطينية تلغي اللقاء الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الذي كان من المقرر اليوم

- نتنياهو يعلن البدء بتطوير حقل الغاز على شاطئ غزة

* "هارتس":

- الولايات المتحدة: نحن قلقون جدا من قرار الحكومة التسريع في إقرار البناء الاستيطاني

- المتطرفون من المستوطنين أعضاء في اللجنة الوزارية لمعالجة الجريمة بالمجتمع العربي

- افتتاحية الصحيفة: سموتريتش وزير الأبرتهايد

- فريق كرة القدم الشاطئية من كفر قاسم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا باللعبة