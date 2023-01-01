فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- عودة الانقلاب على الجهاز القضائي
- هبوط كبير في البورصة عقب تصريح نتنياهو حول الانقلاب
- استعداد الجهاز السياسي لانتخابات نقابة المحامين
- شتائم بين وزيرتين بحكومة نتنياهو
* "معاريف":
- يسنون السيوف: نتنياهو يعلن نيته العودة إلى القوانين من جانب واحد
- قادة الاحتجاج يستعدون لاتخاذ خطوات متطرفة
- البورصة ترد بعصبية بعد تصريح نتنياهو
- وزير يصف محافظ بنك إسرائيل بأنه وحش ويجب "دحرجته على درج البنك"
- الإعلان عن إقرار بناء 4500 وحدة استيطانية
- السلطة الفلسطينية تلغي اللقاء الأول للجنة الاقتصادية المشتركة الذي كان من المقرر اليوم
- نتنياهو يعلن البدء بتطوير حقل الغاز على شاطئ غزة
* "هارتس":
- الولايات المتحدة: نحن قلقون جدا من قرار الحكومة التسريع في إقرار البناء الاستيطاني
- المتطرفون من المستوطنين أعضاء في اللجنة الوزارية لمعالجة الجريمة بالمجتمع العربي
- افتتاحية الصحيفة: سموتريتش وزير الأبرتهايد
- فريق كرة القدم الشاطئية من كفر قاسم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا باللعبة