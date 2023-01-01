رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة رفض القيادة الفلسطينية، وأن الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي.

فيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- حكومة الاحتلال تقر تسهيل البناء الاستيطاني في الضفة بمسؤولية العنصري سموتريتش

- أبو ردينة: الاستيطان غير شرعي وإسرائيل تلعب بالنار بملفي القدس والاستيطان

- الرئيس يهاتف اللواء عزام زكارنة معزيا بوفاة والده

- اشتية يستقبل السفير التشيلي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

- عائلة الأسير دقة: أي قرار لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عنه هو تصريح بإعدامه

- مبعوث الاتحاد الأوروبي: نعمل على تحقيق حل الدولتين والاستيطان غير شرعي

- مؤتمر "الصحفيين العرب" في بغداد يجدد رفضه للتطبيع مع الاحتلال ويؤكد تضامنه مع الإعلاميين الفلسطينيين

- المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 حزيران

- "العليا" الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا يلزم الحكومة بتبرير "قانون بن غفير"

- اكتمال وصول حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة اليوم

* "الأيام":

- حكومة نتنياهو تفوض سموتريتش بصلاحية اتخاذ قرارات بشأن تسهيل البناء الاستيطاني

- إصابات خلال مواجهات ليلية مع الاحتلال في مناطق عدة

- "المفتي": عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 حزيران

- اشتـبـاكـات ومـواجـهـات خـلال الـتـصـدي لحملات اقتحام وده م وتفتيش احتلالية

- نتنيـاهو يعتزم اتخاذ "خطوات نشطة" خـلال أيـام بشـأن التعديلات القضائيـة

- مـقـتـل مـواطـن وإصـابـة آخرين في شجار شرق غزة

- مصطفى: لن يكون لإسرائيل أي دور فني أو مالي في تطوير حقل غاز غزة

- "العليا" الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا يلزم الحكومة بتبرير "قانون بن غفير"

* "القدس":

- بمسؤولية سموتريتش: قرار بتسهيل البناء الاستيطاني دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية

- الرئيس يرحب بأي وساطة صينية لتحقيق السلام مع إسرائيل

- إصابات واعتداءات للمستوطنين وقرار بهدم مدرسة

- تقرير: غزة لن تكون شريكة بعائدات حقل الغاز لحين حل قضية "الأسرى" الإسرائيليين

- "تجمع حيفا": الاعتداء على كنيسة ودير مارإلياس استهداف للوجود العربي في المدينة

- عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 حزيران

- بعد "حومش".. أهالي القرى المجاورة يعانون من الخوف على حياتهم وأراضيهم

- هدنة جديدة تدخل حيز التنفيذ في السودان عشية مؤتمر للمساعدات