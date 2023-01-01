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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتدرب على محاربة "عرب إسرائيل"

الإثنين 19 يونيو 2023 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتدرب على محاربة "عرب إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة كان العبريةـ، صباح الإثنين، عن بعض المداولات التي جرت منذ أيام أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي والتي حضر فيها بنيامين نتنياهو للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة حول بعض القضايا الأمنية.

ووفقًا للإذاعة العبرية، فإنه تم توجيه سؤال لنتنياهو حول استعدادات الجيش الإسرائيلي لحرب شاملة على عدة جبهات، تشمل أيضًا تدخل متوقع من "عرب إسرائيل" (فلسطينيي الداخل)، ورد نتنياهو بالقول: "الجيش يعالج ذلك بالتأكيد، ويأخذ هذا الاحتمال في الاعتبار ويستعد له أيضًا".

وأضاف نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي يستعد لذلك، هناك 10 كتائب عسكرية تتدرب لهذا الشيء، ورغم أن هذا غير كافٍ، إلا أنهم يستعدون لهذا اليوم بالذات".

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