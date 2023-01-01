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جنين : إصابة 6 من جنود الاحتلال خلال الاشتباكات وقصف جوي لأول مرة منذ 20 عاما

الإثنين 19 يونيو 2023 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين : إصابة 6 من جنود الاحتلال خلال الاشتباكات وقصف جوي لأول مرة منذ 20 عاما



رام الله / سما /

أصيب عدد من جنود جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بعد تفجير عبوة ناسفة بأحد الجيبات العسكرية التي اقتحمت مدينة جنين اللية الماضية وصباح هذا اليوم لتنفيذ حملة اعتقالات كبيرة.

وبحسب المحلل الإسرائيلي "أمير بوخبوط"، فإن عدد 6 من جنود جيش الاحتلال أصيبوا بعد تفجير عبوات ناسفة بآليات خلال الاشتباكات في جنين.

وأوضح "بوخبوط" أن قوة لجيش الاحتلال وقعت في كمين للمقاومين في جنين وحققوا إصابات فيها.

من جانبها قالت كتيبة جنين، إن مجاهديها يهاجمون المكان المستهدف بالعبوات الناسفة ويمطرون الآليات بصليات كثيفة من الرصاص.

ولأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، تستخدم قوات الاحتلال طائرة مروحية لتنفيذ هجوم جوي تجاه هدف في الضفة الغربية.


وأطلقت تلك الطائرات صاروخًا واحدًا تجاه منطقة فارغة في محيط مسجد الجابريات.

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