شهيد وعدة إصابات بعضها خطير في عدوان إسرائيلي مستمر على جنين

رام الله / سما /

استشهد شاب وأصيب ما لا يقل عن 22 مواطنًا، صباح اليوم الإثنين، بفعل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة أحياء على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 3 من المصابين وصفت حالتهم ما بين الخطيرة والحرجة، ونقلوا للعلاج في المستشفيات لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات خاصة منطقة حي الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، قبل أن يتم كشفها وتصل تعزيزات عسكرية إسرائيلية للمنطقة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة عمارات ونشرت جنود قناصة، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين استخدموا العبوات الناسفة ضد آليات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين في عمليتها المتواصلة عرف منهم المحرر عاصم أبو الهيجا أحد نشطاء حركة حماس.