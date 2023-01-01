الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أدنى من معدلها العام بدرجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو حارًا نسيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.