واشنطن "منزعجة للغاية" من خطط "إسرائيل" الاستيطانية في الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة “منزعجة للغاية” من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث أن واشنطن تدعو "إسرائيل" إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر، والعودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد.

وقال المتحدث في بيان “تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام”.