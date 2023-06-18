التزام أوروبي - عربي بتسوية صراع الشرق الأوسط بـ"حل الدولتين"

القاهرة/سما/

أعرب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الأحد، عن التزامهما بإحلال السلام وتسوية صراع الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين



جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة، ونشر موقع الاتحاد الأوروبي فحواه.



وأضاف البيان: نولي اهتماما خاصا للصراع بين إسرائيل وفلسطين.



وأعرب كلا الجانبين عن قلقهما إزاء الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجاء في البيان إننا ملتزمون بمواصلة العمل معًا بهدف تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.



كما تبادل بوريل و أبو الغيط وجهات النظر حول الخطوات المقبلة للجهود الثلاثية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بهدف تعزيز مبادرة السلام العربية.



كما ناقش الجانبين القضايا المتعلقة بالصراعات في اليمن وليبيا وسوريا.



وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أنها تهدد احتمال معالجة الصراع بناء على مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

الأناضول