جامعة بيرزيت تعلق على اعتقال أحد طلبتها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية

رام الله/سما/

علقت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأحد، على اعتقال أحد طلبتها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أمام منزله.

وقالت الجامعة: "نتابع بقلق شديد تقارير تظهر اعتقال عنيف للطالب عبد المجيد ماجد حسن من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أمام منزله اليوم.

وطالبت السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحه فوراً ووقف الاستدعاءات التي تستهدف طلبة الجامعة بطريقة غير قانونية ونطالب بالإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين على خلفية سياسية".

واستنكرت حركة حماس، مساء اليوم الأحد ،الاختطاف الوحشي لرئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، معبترة إياه بالجريمة وسلوك عصابات.

وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، خلال تصريح صحفي "تستنكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة اختطاف أجهزة أمن السلطة الطالب عبد المجيد ماجد حسن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والاعتداء عليه، قبل ساعات من "إعلان تشكيل مجلس الطلبة الجديد".

وأضاف بدران: "إن عملية اختطاف حسن التي جرت مساء اليوم من أمام منزله في رام الله، بطريقة وحشية مشابهة لسلوك العصابات، هي جريمة مرفوضة ضمن سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والفاعلين "في العمل النقابي والوطني والمقاوم، وهي سياسة تخدم العدو الصهيوني بشكل مباشر".

وتابع بدران قائلاً: "إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن الطالب حسن وكل زملائه المعتقلين على خلفية سياسية ونقابية ووطنية في سجون السلطة؛ لندعو كل قوى شعبنا لوقفة واحدة وجادة لإنهاء جريمة الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد".