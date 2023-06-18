نحو التطبيع؟.. "إسرائيل" تعتزم دعم ترشيح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد، أن ممثلا إسرائيليا رسميا يشارك في حفل استقبال رسمي تقيمه السعودية في العاصمة الفرنسية، باريس، بمناسبة ترشّح الرياض رسميًا لاستضافة معرض "إكسبو 2030" الدولي.

وقالت "كان 11" إن إسرائيل تعتزم دعم ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، وهي مسألة ترغب الرياض في الحصول على دعم غربي فيها. وربطت القناة الإسرائيلية بين ذلك وبين المساعي لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

وبحسب "كان 11"، فإن الرياض وجهت دعوة رسمية إلى ممثل رسمي للحكومة الإسرائيلية للمشاركة، فيما يستدل من البيانات الرسمية السعودية أن الرياض دعت للحفل كافة الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض وأعضاء منظمات دولية.

وهذا المعرض الذي سيعقد في عام 2030 هو إحدى المنصات العالمية الأكثر تأثيرا وتتنافس على تنظيمه إلى جانب الرياض ثلاث مدن هي: روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيشارك في الحفل ممثلو 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي، عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب في باريس، يوم غد، الثلاثاء.

كما يشارك في الحفل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يزور العاصمة الفرنسية، باريس.

ويأتي الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة السعودية وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة للحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وينظم الحفل من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، برئاسة بن سلمان، و"يشمل معرضا يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للسعودية وعاصمتها ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي وتميز موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المميزة، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها".

وينقل المعرض زوّاره عبر رحلة افتراضية في الرياض عام 2030، تبدأ من الوصول إلى مطار الملك سلمان الدولي، ثم الانتقال عبر وسائل النقل الحديثة إلى جولة على أبرز معالم العاصمة ومشاريعها الكبرى كالمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية.

ويشارك في حفل الاستقبال "مسؤولون كبار" من الجانبين السعودي والفرنسي ومن كافة الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض وأعضاء منظمات دولية، بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

يُذكر أن السعودية أعلنت لأول مرة في 2021 عن نيتها الترشّح لاستضافة معرض إكسبو 2030 ليتزامن مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن المقرر أن تختار الجمعية العامة الـ172 للمكتب الدولي للمعارض (الجهة المسؤولة) الدولة الفائزة بتنظيم "إكسبو 2030" في تصويت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.