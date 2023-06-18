طهران: الرئيس الإيراني يستقبل النخالة

طهران/سما/

استقبل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي اليوم الأحد 18/6/2023، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة والوفد المرافق.

ووجه الرئيس الإيراني التحية للشعب الفلسطيني وللمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي وأسر الشهداء.

وعبر عن بالغ تقدير الجمهورية الإسلامية بما تقوم به حركة الجهاد الاسلامي، قائلاً:" إننا بهذا الجهاد والمقاومة نقترب يومًا بعد يوم من النصر"

كما دعا الرئيس الإيراني لمزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستدعم قضيته العادلة التي هي قضية المسلمين جميعًا .