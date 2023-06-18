  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طهران: الرئيس الإيراني يستقبل النخالة

الأحد 18 يونيو 2023 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: الرئيس الإيراني يستقبل النخالة



طهران/سما/

استقبل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي اليوم الأحد 18/6/2023، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة والوفد المرافق.

ووجه الرئيس الإيراني التحية للشعب الفلسطيني وللمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي وأسر الشهداء.

وعبر عن بالغ تقدير الجمهورية الإسلامية بما تقوم به حركة الجهاد الاسلامي، قائلاً:" إننا بهذا الجهاد والمقاومة نقترب يومًا بعد يوم  من النصر"

كما دعا الرئيس الإيراني لمزيد من وحدة الصف بين قوى المقاومة.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية ستقف دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني،  وستدعم قضيته العادلة التي هي قضية المسلمين جميعًا .

#الرئيس الايراني

الأكثر قراءة اليوم

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

أسعار صرف العملات

عُمان تضع شروطا للتطبيع مع "إسرائيل"

السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

نتنياهو يعلن عن "أكبر استثمار أجنبي" في تاريخ الكيان

نتنياهو يتحدى الاحتجاجات.. والمعارضة تهدده

معاريف: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي

الأخبار الرئيسية

219532

نحو التطبيع؟.. "إسرائيل" تعتزم دعم ترشيح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030"

photo_2023-06-18_17-23-27

نتنياهو: هذا ما أبلغناه للأميركيين بشأن " الاتفاقيات المحدودة" مع إيران

مفتي القدس يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

photo_2023-06-18_17-20-09

صحيفة عبرية: قتلوا المسن ففاجأهم "جوازه الأمريكي" وقتلوا الرضيع فقالوا "عمل قانوني"

الرئاسة الفلسطينية: القيادة ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية