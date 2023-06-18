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الجيش الإسرائيلي يبدأ "مناورة جوية" على الجبهة الشمالية

الأحد 18 يونيو 2023 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يبدأ "مناورة جوية" على الجبهة الشمالية



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 18-6-2023، أن أنه بدأ مناورة عسكرية على "الجبهة الشمالية" في منطقة شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" في بيان له: "إن مناورة لسلاح الجو بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء 21 يونيو في منطقة شمال "إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سيتخلل هذه المناورة حركة نشطة للطائرات في المنطقة".

وكان أنهى جيش الاحتلال قبل نحو أسبوع أضخم مناورات في تاريخه وتحاكي حرباً متعددة الجبهات وأطلق عليها "اللكمة القاضية".

جاء ذلك بعد تزايد التهديدات بحسب المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" على "الجبهة الشمالية" في أعقاب مناورة "حزب الله" التي نفذها مؤخراً في جنوب لبنان وحاكت اقتحام الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وأسر جنود صهاينة، بالإضافة للرشقات الصاروخية باتجاه كيان الاحتلال من لبنان وغزة وسوريا في رمضان الماضي.

#الجيش الاسرائيلي

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