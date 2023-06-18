مفتي القدس يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

القدس المحتلة/سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأحد، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، وعليه يكون يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1444 هـ، وفق 27/6/2023 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأربعاء العاشر منه وفق 28 حزيران 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي حسين، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.