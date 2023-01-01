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"فتح": إجراءات الاحتلال في تسريع البناء الاستيطاني لن تجدي نفعا

الأحد 18 يونيو 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": إجراءات الاحتلال في تسريع البناء الاستيطاني لن تجدي نفعا



رام الله/سما/

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ إجراءات منظومة الاحتلال الإسرائيلي، المُتمثّلة بتسريع وتيرة البناء الاستيطانيّ، لن تجدي نفعًا في إلغاء الوجود التاريخيّ والأزليّ لشعبنا الفلسطينيّ، مضيفة أنّ مصير هذا المستوطنات هو الزوال.

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، أنّ التوسّع المضطرد في البناء الاستيطانيّ يُثبت تأزم منظومة الاحتلال، ويعبّر عن طبيعتها الكولونياليّة، مردفةً أنّ محاولات الاحتلال فرض أمر واقع للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة ستبوء بالفشل، وسيجابهها شعبنا بإرادته وصموده.

وبيّنت حركة "فتح" أنّ البناء الاستيطانيّ على الأراضي الفلسطينيّة يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية، وأهمها القرار رقم 2334، مؤكدة أن تنامي حركات المقاطعة السياسيّة والاقتصاديّة للمستوطنات تُبرهن على أنّ هذه المستوطنات سيكون مصيرها كسابقاتها من المستوطنات المزالة.

#فتح #الاستيطان

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